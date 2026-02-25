E.ON Aktie
|18,66EUR
|-0,21EUR
|-1,09%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
25.02.2026 08:32:38
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 18,75 Euro auf "Overweight" belassen. Während die Geschäftszahlen gut ausgefallen seien, habe der Ausblick bis 2030 enttäuscht, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte es vor allem um regulatorische Themen gehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,45 €
|
Abst. Kursziel*:
1,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,51%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
08:55
|ROUNDUP: Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
07:16
|Eon steigert operativen Gewinn dank Milliarden-Investitionen in Netzausbau (dpa-AFX)
|
07:04
|Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
07:03
|EQS-News: E.ON wächst im Geschäftsjahr 2025 weiter und liefert bei Energiewende (EQS Group)
|
07:03
|EQS-News: E.ON continues growth path in 2025 and delivers on energy transition (EQS Group)
|
24.02.26
|Versorger-Aktien stark wie lange nicht: E.ON, RWE & Co. legen kräftig zu (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Handel: DAX verliert am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,54
|-1,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital