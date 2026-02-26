E.ON Aktie
|19,62EUR
|0,22EUR
|1,13%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die angestrebte Gewinnsteigerung von 6 Prozent pro Jahr für ein konservatives Szenario. Es sei mehr drin für den Netzbetreiber, sollte sich die Regulierung durch die Politik bessern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
20,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,58 €
|
Abst. Kursziel*:
4,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
10:43
|EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:33