E.ON Aktie

19,15EUR 0,29EUR 1,51%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

25.02.2026 10:28:23

EON SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,06 € 		Abst. Kursziel*:
-10,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,20%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

Analysen zu E.ON SE

10:28 E.ON Neutral UBS AG
10:11 E.ON Equal Weight Barclays Capital
08:36 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:32 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
