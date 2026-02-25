E.ON Aktie

25.02.2026 08:36:59

EON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei solide, liege allerdings unter den Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,45 € 		Abst. Kursziel*:
2,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

Analysen zu E.ON SE

08:36 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:32 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:22 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,58 -1,51% E.ON SE

