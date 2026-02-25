E.ON Aktie
|18,76EUR
|-0,10EUR
|-0,53%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
25.02.2026 08:36:59
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei solide, liege allerdings unter den Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,45 €
|
Abst. Kursziel*:
2,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:24
|JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
09:18
|EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold (finanzen.at)
|
08:55
|ROUNDUP: Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
07:16
|Eon steigert operativen Gewinn dank Milliarden-Investitionen in Netzausbau (dpa-AFX)
|
07:04
|Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
07:03
|EQS-News: E.ON continues growth path in 2025 and delivers on energy transition (EQS Group)
Analysen zu E.ON SE
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,58
|-1,51%
