E.ON Aktie

19,30EUR 0,44EUR 2,33%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

25.02.2026 15:03:32

EON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns sei zuversichtlich, dass die anstehenden regulatorischen Vorgaben den Boden bereiten für wertsteigernde Investitionen, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund der Kapitalausgaben sei eine nicht ausreichende Infrastruktur in Deutschland./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18,75 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,03 € 		Abst. Kursziel*:
-1,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,85%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

