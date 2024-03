NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Javier Garrido verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen "Handelsblatt"-Bericht, dem zufolge der Aufsichtsrat Finanzvorstand Marc Spieker zusätzlich zum für das Tagesgeschäft verantwortlichen Vorstand (COO) ernennen dürfte. Dies würde Spieker zum Favoriten auf eine spätere Berufung zum Konzernchef machen, meint der Experte./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 08:02 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.