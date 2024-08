NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" belassen. Nach den Halbjahreszahlen der europäischen Energieversorger bleibe er für den Sektor positiv gestimmt, da politischer Rückenwind, stabile Rohstoffpreise und ein weniger volatiler konjunktureller Hintergrund eine Aufwertung begünstigen dürften, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb des Segments bevorzuge er weiterhin die integrierten Versorger, da diese über ein Portfolio mit festen Kosten sowie flexiblen Erzeugungsanlagen verfügten und in der Lage seien, die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2024 / 00:15 / BST



