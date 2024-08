NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,25 Euro belassen. Der Energieversorger habe das erste Halbjahr solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kurzfristige Entwicklung des Aktienkurses dürfte jedoch seiner Meinung nach eher vom RWE-Kurs abhängen. Gründe dafür seien jüngste Presseberichte über die Übernahme-Aktivitäten von RWE und die damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die Beteiligung von RWE an Eon./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 02:16 / EDT





