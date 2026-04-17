EssilorLuxottica Aktie

214,90EUR 9,90EUR 4,83%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 10:46:23

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
211,60 € 		Abst. Kursziel*:
18,15%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
214,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,33%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

mehr Nachrichten