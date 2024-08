NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Hold" belassen. Nach dem mäßigen zweiten Quartal sehe es auch im laufenden Quartal schwierig für die Luxusgüterunternehmen aus, schrieb Analyst James Grzinic in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Wechselkursschwankungen könnten den Druck im ohnehin fragilen Nachfrageumfeld noch erhöhen. Die Konsensschätzungen, die eine Wachstumsbeschleunigung ab der zweiten Jahreshälfte implizierten, könnten sich als falsch erweisen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 03:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 03:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.