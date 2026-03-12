Ferrari Aktie

293,80EUR -0,70EUR -0,24%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

12.03.2026 07:18:06

Ferrari Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi basiert seine Einschätzung zu der Aktie nun auf die Erwartungen per Ende 2027, wie er am Mittwochabend schrieb. An seinen Schätzungen nahm er keine Änderungen vor./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
447,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
294,00 € 		Abst. Kursziel*:
52,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
293,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

