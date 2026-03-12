Ferrari Aktie
|293,80EUR
|-0,70EUR
|-0,24%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
12.03.2026 07:18:06
Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi basiert seine Einschätzung zu der Aktie nun auf die Erwartungen per Ende 2027, wie er am Mittwochabend schrieb. An seinen Schätzungen nahm er keine Änderungen vor./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
447,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
294,00 €
|
Abst. Kursziel*:
52,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
293,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,14%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
05.03.26
|Old guard keep their cards close as Mercedes and Ferrari eye titles (Financial Times)
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|293,80
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Fraport Buy