Ferrari Aktie
|306,60EUR
|-3,00EUR
|-0,97%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob am Montagabend seine Schätzungen nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Er lobte das starke Modellmix. Gegenwind beispielsweise von der Währungsseite könne der Konzern durch Effizienzsteigerung kompensieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
307,20 €
|
Abst. Kursziel*:
23,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
306,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,94%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
