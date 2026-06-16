NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Passagierzahl in Frankfurt dürfte 2026 etwas unter dem angepeilten Niveau liegen, schrieb Patrick Creuset am Montag. Er kappte seine operativen Ergebnisprognosen für dieses und das kommende Jahr jeweils um ein Prozent./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:28 / CEST

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