Fraport Aktie

72,40EUR -0,55EUR -0,75%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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16.06.2026 11:36:26

Fraport Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Passagierzahl in Frankfurt dürfte 2026 etwas unter dem angepeilten Niveau liegen, schrieb Patrick Creuset am Montag. Er kappte seine operativen Ergebnisprognosen für dieses und das kommende Jahr jeweils um ein Prozent./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:28 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72,10 € 		Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
72,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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