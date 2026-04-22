Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erwartet für das erste Quartal einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht Anfang Mai schrieb. Unter dem Strich dürfte jedoch ein höherer Verlust von 34 Millionen Euro stehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,70 €
|
Abst. Kursziel*:
16,69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,20%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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