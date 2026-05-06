NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte nach dem Quartalsbericht des Dialysekonzerns am Dienstagabend seine Schätzungen. Die Bewertung der Aktien sei anspruchslos, mehr Dynamik bei den Verhandlungszahlen bleibe aber entscheidend für eine interessantere Anlagestory./ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:28 / BST

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