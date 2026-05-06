Fresenius Medical Care Aktie
|35,71EUR
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|3,12%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte nach dem Quartalsbericht des Dialysekonzerns am Dienstagabend seine Schätzungen. Die Bewertung der Aktien sei anspruchslos, mehr Dynamik bei den Verhandlungszahlen bleibe aber entscheidend für eine interessantere Anlagestory./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,63 €
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Abst. Kursziel*:
6,65%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
35,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,41%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
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