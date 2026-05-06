Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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06.05.2026 12:28:26

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen zum ersten Quartal von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Dialyseanbieters dürften sich wohl nicht besser entwicklen als der Gesamtmarkt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete diese Prognose mit einem schwachen Wachstum der Behandlungszahlen auf dem wichtigen US-Markt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35,63 € 		Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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