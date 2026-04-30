Fresenius Aktie
|41,13EUR
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|-0,07%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
30.04.2026 12:19:48
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Gesundheitsreform dürften die Bad Homburger gut zurechtkommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
41,22 €
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Abst. Kursziel*:
38,28%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
41,13 €
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Abst. Kursziel aktuell:
38,58%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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