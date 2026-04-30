NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 610 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Gabriela Borges sprach am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden Underperformance sei gemacht./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / EDT

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