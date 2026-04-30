Microsoft Aktie
|347,85EUR
|-15,70EUR
|-4,32%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 610 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Gabriela Borges sprach am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden Underperformance sei gemacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 610,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 424,46
|
Abst. Kursziel*:
43,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 414,44
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,19%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Pentagon signs new military AI deals with Nvidia, Microsoft and Amazon (Financial Times)
|
30.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)