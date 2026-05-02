Henkel vz. Aktie
|62,08EUR
|0,08EUR
|0,13%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
61,86 €
|
Abst. Kursziel*:
13,16%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
62,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.04.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
