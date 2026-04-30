Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
30.04.2026 12:58:40
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant lobte am Donnerstagmorgen den "bullischen Tenor" des Quartalsberichts des Triebwerkherstellers./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
14,00 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,77 £
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Abst. Kursziel*:
18,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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