Rolls-Royce Aktie

13,80EUR 0,92EUR 7,16%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

30.04.2026 13:28:15

Rolls-Royce Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht des Triebwerkbauers sei ermutigend, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Eine erfreuliche Entwicklung der Geschäfte im zivilen Bereich werde von einer guten Dynamik im Bereich Verteidigung und Energiesysteme begleitet. Am Ausblick für 2026 ändere sich nichts./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
11,76 £ 		Abst. Kursziel*:
36,03%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
11,99 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

30.04.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
27.04.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
22.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen

01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
01.05.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 OMV Underweight Barclays Capital
01.05.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
01.05.26 Raiffeisen buy UBS AG
01.05.26 OMV buy UBS AG
01.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
01.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
01.05.26 PUMA Neutral UBS AG
01.05.26 Siltronic Neutral UBS AG
01.05.26 Befesa Buy UBS AG
01.05.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
30.04.26 UBS Kaufen DZ BANK
30.04.26 Alphabet A Neutral UBS AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Microsoft Buy UBS AG
