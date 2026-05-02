Rolls-Royce Aktie
|13,80EUR
|0,92EUR
|7,16%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht des Triebwerkbauers sei ermutigend, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Eine erfreuliche Entwicklung der Geschäfte im zivilen Bereich werde von einer guten Dynamik im Bereich Verteidigung und Energiesysteme begleitet. Am Ausblick für 2026 ändere sich nichts./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
11,76 £
Abst. Kursziel*:
36,03%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
11,99 £
Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|30.04.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
