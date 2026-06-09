Givaudan Aktie
|3 200,00EUR
|33,00EUR
|1,04%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst. Analystin Celine Pannuti signalisiert damit ihren Optimismus vor dem Halbjahresbericht des Aromenherstellers am 23. Juli, wie sie am Montag schrieb. Das organische Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent angezogen haben. Pannutis fundamentale Einstufung für die Schweizer lautet mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Overweight"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2 928,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 065,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,46%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
08.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.06.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
08.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Montagmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.06.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3500 Franken (dpa-AFX)
|
08.06.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 200,00
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.