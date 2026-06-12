Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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12.06.2026 08:54:46

Givaudan Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass sich das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal auf 4,2 Prozent beschleunigt hat. Damit ist sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 23. Juli optimistischer als der Konsens mit plus 3,1 Prozent./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3 300,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 198,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
3,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3 196,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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