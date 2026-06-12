Givaudan Aktie
|3 463,00EUR
|15,00EUR
|0,44%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass sich das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal auf 4,2 Prozent beschleunigt hat. Damit ist sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 23. Juli optimistischer als der Konsens mit plus 3,1 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 300,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 198,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 196,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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