FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass sich das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal auf 4,2 Prozent beschleunigt hat. Damit ist sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 23. Juli optimistischer als der Konsens mit plus 3,1 Prozent./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET



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