Givaudan Aktie
|3 424,00EUR
|-32,00EUR
|-0,93%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3 217,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 187,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
