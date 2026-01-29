Givaudan Aktie
|3 221,00EUR
|-178,00EUR
|-5,24%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
29.01.2026 11:54:22
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Der Aromenhersteller habe mit dem organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal nicht überzeugt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Auch die operative Marge sei geringer gewesen als gedacht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 926,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
36,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 930,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,52%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
