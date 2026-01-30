Givaudan Aktie
|3 261,00EUR
|40,00EUR
|1,24%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Jahreszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) wegen eines niedrigeren organischen Umsatzwachstums, Währungseffekten und einer moderat höheren Steuerquote gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäfte sollten erst im zweiten Halbjahr anziehen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 994,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20,24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 989,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich im Plus (finanzen.at)