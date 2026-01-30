Givaudan Aktie

3 261,00EUR 40,00EUR 1,24%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

30.01.2026 09:30:43

Givaudan Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 4000 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Jahreszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) wegen eines niedrigeren organischen Umsatzwachstums, Währungseffekten und einer moderat höheren Steuerquote gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäfte sollten erst im zweiten Halbjahr anziehen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3 600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 994,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
20,24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 989,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

