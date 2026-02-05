Givaudan Aktie

3 343,00EUR -17,00EUR -0,51%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:40:00

Givaudan Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3580 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
3 580,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 085,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3 071,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
07:40 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 368,00 0,24% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:34 Alphabet A Overweight Barclays Capital
08:29 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
08:25 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 L'Oréal Buy UBS AG
07:40 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:38 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
07:35 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
07:35 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:32 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
07:29 Infineon Buy UBS AG
07:28 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
04.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
04.02.26 FedEx Buy UBS AG
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.02.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
04.02.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
04.02.26 CTS Eventim Buy UBS AG
04.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
04.02.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 PNE Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen