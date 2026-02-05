Givaudan Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3580 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
