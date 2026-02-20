HOCHTIEF Aktie

410,40EUR 18,80EUR 4,80%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

20.02.2026 12:59:50

HOCHTIEF Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Das operative Nettoergebnis 2025 liege über der vom Baukonzern zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Tom Zhang am Donnerstag zu den Zahlen. Die Mitte der entsprechenden Zielspanne für 2026 liege drei Prozent über der Konsensprognose. Der wichtigste Treiber bleibe die Tochter Turner mit ihrer guten Entwicklung des Auftragseingangs./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
412,00 € 		Abst. Kursziel*:
-32,04%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
410,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,77%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

