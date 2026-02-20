LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Das operative Nettoergebnis 2025 liege über der vom Baukonzern zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Tom Zhang am Donnerstag zu den Zahlen. Die Mitte der entsprechenden Zielspanne für 2026 liege drei Prozent über der Konsensprognose. Der wichtigste Treiber bleibe die Tochter Turner mit ihrer guten Entwicklung des Auftragseingangs./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:50 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.