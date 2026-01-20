HUGO BOSS Aktie

34,35EUR -0,08EUR -0,23%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

20.01.2026 06:53:55

HUGO BOSS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Der anstehende Quartalsbericht für den Abschluss von 2025 dürfte kaum Einfluss auf die Diskussion der Anlagestory der Metzinger haben, schrieb Frederick Wild am Montagabend in seinem Ausblick. Das operative Ergebnis erwartet er im Einklang mit Unternehmenszielen und Konsens. Entscheidend seien die Signale für 2026. Seit dem Kapitalmarkttag im Dezember sei allerdings klar, dass es ein Korrekturjahr mit einem organischen Umsatzrückgang werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,37 € 		Abst. Kursziel*:
-3,99%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,93%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

