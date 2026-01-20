NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Der anstehende Quartalsbericht für den Abschluss von 2025 dürfte kaum Einfluss auf die Diskussion der Anlagestory der Metzinger haben, schrieb Frederick Wild am Montagabend in seinem Ausblick. Das operative Ergebnis erwartet er im Einklang mit Unternehmenszielen und Konsens. Entscheidend seien die Signale für 2026. Seit dem Kapitalmarkttag im Dezember sei allerdings klar, dass es ein Korrekturjahr mit einem organischen Umsatzrückgang werde./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.