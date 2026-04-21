Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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21.04.2026 18:34:50

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Versorger dürfte für das erste Jahresviertel einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro ausweisen, schrieb Fernando Garcia in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Damit sollte Iberdrola auf gutem Weg sein, das Jahresziel eines Nettogewinns von mehr als 6,6 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
20,01 € 		Abst. Kursziel*:
-15,04%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,99%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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