Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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20.04.2026 15:29:42

Inditex Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54,44 € 		Abst. Kursziel*:
10,21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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