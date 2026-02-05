Infineon Aktie
|40,57EUR
|0,22EUR
|0,55%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
05.02.2026 10:44:43
Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit KI-Chips laufe mit Volldampf, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen. 2027 dürfte stark werden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,62 €
|
Abst. Kursziel*:
18,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
