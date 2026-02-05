Infineon Aktie
|40,88EUR
|0,53EUR
|1,31%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 39,20 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Ergebnisse des Chipkonzerns seien dank starker Marge zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Der Ausblick habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, sei allerdings nicht an den aktuellen Dollar-Kurs angepasst worden. Sollte er im Laufe des Quartals so schwach bleiben, müssten die Schätzungen nach unten angepasst werden. Das eigentlich Positive im jüngsten Bericht sei der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027. Der Markt werde diese Aussichten allerdings erst einpreisen, wenn sie sich Ende des laufenden Geschäftsjahres noch einmal bestätigen. Insgesamt sei Infineon ein gut geführtes Unternehmen in schwierigem Umfeld./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
04.02.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Investitionen und Umsatzziel bringen Druck auf Infineon (dpa-AFX)
|
04.02.26
|ams-OSRAM-Aktie von Verkauf des Sensorgeschäfts an Infineon beflügelt (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|Infineon-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
04.02.26
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Infineon AG
|07:29
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:27
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:27
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|04.02.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|07:27
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|40,77
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07:40
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Infineon Buy
|UBS AG
|07:28
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.02.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|04.02.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|PNE Buy
|Warburg Research