NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,54%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
