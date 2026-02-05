Infineon Aktie
|40,92EUR
|0,58EUR
|1,43%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
05.02.2026 11:42:38
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach KI-Chips rage weiter heraus, schrieb Tammy Qiu am Donnerstag im Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,62 €
|
Abst. Kursziel*:
18,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
