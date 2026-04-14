ING Group Aktie
|24,99EUR
|0,11EUR
|0,44%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|09:25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
