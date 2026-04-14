ING Group Aktie

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

14.04.2026 09:25:45

ING Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:25 ING Group Overweight Barclays Capital
10.04.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 ING Group Buy UBS AG
23.03.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 ING Group Buy UBS AG
