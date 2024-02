NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach einer Veranstaltung der Sparte für die Chipauftragsfertigung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37 US-Dollar belassen. Die Technologie-Roadmaps würden zwar gut umgesetzt, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde aber wohl mehrere Jahre dauern, bis das Team die Anzahl der Kunden und den Umsatz deutlich steigern könne./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 00:06 / GMT





