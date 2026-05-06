Redcare Pharmacy Aktie
|46,08EUR
|-2,30EUR
|-4,75%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei im erwarteten Rahmen geblieben, schrieb Guillaume Galland am Mittwoch. Gedämpft sei die operative Marge (Ebitda), die mit 1,7 Prozent unter dem Jahresziel von mindestens 2,5 Prozent liege. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,58 €
|
Abst. Kursziel*:
44,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,91%
|
Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|12:26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|08:46
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|12:26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
