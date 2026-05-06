Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,40 €
|
Abst. Kursziel*:
47,06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
20,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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