NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT





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