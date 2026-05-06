Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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06.05.2026 13:36:16

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,40 € 		Abst. Kursziel*:
47,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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