Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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06.05.2026 13:49:36

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke habe zuvor bereits gute Umsatzzahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Nun sei zudem der berichtete Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses stark ausgefallen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,08 € 		Abst. Kursziel*:
76,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,70%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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