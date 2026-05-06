Redcare Pharmacy Aktie
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke habe zuvor bereits gute Umsatzzahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Nun sei zudem der berichtete Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses stark ausgefallen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,08 €
|
Abst. Kursziel*:
76,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,70%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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