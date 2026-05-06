MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke habe zuvor bereits gute Umsatzzahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Nun sei zudem der berichtete Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses stark ausgefallen./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.