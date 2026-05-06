AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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06.05.2026 13:49:04

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,70 Euro belassen. Die soliden Kennziffern des Versicherers für das erste Quartal seien ein gutes Zeichen für den nächsten Dreijahresplan, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,08 € 		Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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