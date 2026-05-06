HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,70 Euro belassen. Die soliden Kennziffern des Versicherers für das erste Quartal seien ein gutes Zeichen für den nächsten Dreijahresplan, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:40 / GMT

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