Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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06.05.2026 15:01:07

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
58,73 € 		Abst. Kursziel*:
-11,46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,76%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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