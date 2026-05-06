ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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