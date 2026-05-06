Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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06.05.2026 14:06:10

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,20 € 		Abst. Kursziel*:
80,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,92%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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