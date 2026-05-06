Zalando Aktie
|20,40EUR
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und vor allem die Bruttomarge hätten positiv überrascht, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte am Markt zunächst auf ein positives Echo stoßen - ebenso wie der Ebit-Beitrag von About You./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,20 €
|
Abst. Kursziel*:
80,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,92%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
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