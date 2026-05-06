LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum bleibe bei dem Brauereikonzern vom Geschäftsmix getrieben, schrieb Laurence Whyatt am Dienstagabend. Das Unternehmen positioniere sich nun für die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Jahr 2026 hänge nicht von der Nachfrage ab, sondern von der Ausführung./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT



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