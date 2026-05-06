Infineon Aktie
|59,24EUR
|-2,17EUR
|-3,53%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern verzeichne ähnliche Trends wie vergleichbare Unternehmen, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Er glaubt aber, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, bei Infineon wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,73%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:59
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|59,22
|-3,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|17:17
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.