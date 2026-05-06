NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2400 Pence auf "Outperform" belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe im dritten Geschäftsquartal die Umsatzerwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung. Die Trends im wichtigen US-Spirituosenmarkt seien allerdings noch schwächer gewesen als im ersten Geschäftshalbjahr./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.