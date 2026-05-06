LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT



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