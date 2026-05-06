AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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06.05.2026 13:37:19

AXA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,97 € 		Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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