WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

15.08.2025 10:05:23

JOST Werke Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten über den Erwartungen gelegen. Er begrüßt bestätigte Ziele und die Veräußerung des Krangeschäfts, wodurch sich Jost stärker auf Segmente ausrichte, die einen Margenvorteil brächten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

