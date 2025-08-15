JOST Werke Aktie
|51,50EUR
|-1,40EUR
|-2,65%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten über den Erwartungen gelegen. Er begrüßt bestätigte Ziele und die Veräußerung des Krangeschäfts, wodurch sich Jost stärker auf Segmente ausrichte, die einen Margenvorteil brächten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,00 €
|
Abst. Kursziel*:
13,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten
|
14.08.25
|EQS-News: JOST increases sales and earnings supported by the integration of the new Hydraulics business (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: JOST steigert Umsatz und Ergebnis unterstützt durch die Integration des neuen Hydraulik Geschäfts (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|EQS-News: JOST signs agreement to sell the cranes business of Hyva to Mutares (EQS Group)
|
11.08.25
|EQS-News: JOST unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares (EQS Group)
|
30.07.25