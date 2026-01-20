JOST Werke Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahr 2025 habe der nordamerikanische Markt die Widerstandsfähigkeit des Lkw-Zulieferers erneut auf die Probe gestellt, während Europa weitgehend stabil geblieben sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne er mit einer Stabilisierung in Nordamerika und einem leichten Wachstum in Europa, möglicherweise bedingt durch eine Bodenbildung in Deutschland./edh/gl
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
