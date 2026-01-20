JOST Werke Aktie

58,20EUR -1,50EUR -2,51%
JOST Werke

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

20.01.2026 10:22:12

JOST Werke Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahr 2025 habe der nordamerikanische Markt die Widerstandsfähigkeit des Lkw-Zulieferers erneut auf die Probe gestellt, während Europa weitgehend stabil geblieben sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne er mit einer Stabilisierung in Nordamerika und einem leichten Wachstum in Europa, möglicherweise bedingt durch eine Bodenbildung in Deutschland./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

