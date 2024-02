LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 435 auf 413 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wegen hoher Investitionen des Luxusgüterkonzerns in die Marken senkte Analystin Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das laufende Jahr. Mit ihrer neutralen Haltung fühle sie sich unverändert wohl./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 09:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 09:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.